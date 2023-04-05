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05:07, 5 апреля 2023Силовые структуры

Задержание подозреваемой в шпионаже супружеской пары сняли на видео

Задержание ФСБ подозреваемой в шпионаже супружеской пары в Нижнем Тагиле сняли на видео

Задержание в Нижнем Тагиле подозреваемой в шпионаже супружеской пары сняли на видео. Кадры распространила пресс-служба Управления ФСБ России по Свердловской области.

На ролике видно, как оперативники скручивают мужчину при выходе из подъезда жилого дома, после чего следуют в квартиру подозреваемых и проводят следственные мероприятия.

4 апреля супружескую пару задержали за госизмену в форме шпионажа для Украины. По версии следствия, они за денежное вознаграждение передали Киеву сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил (ВС) России в условиях проведения специальной военной операции (СВО). Во время обыска по месту жительства у них изъяли «предметы шпионской деятельности».

Позднее задержанные признались в передаче чертежей украинским спецслужбам. Как рассказала девушка в ходе допроса, в качестве вознаграждения они с супругом получили порядка 100 тысяч рублей.

Марина Совина
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