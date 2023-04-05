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15:53, 5 апреля 2023Россия

Mосковская школьница написала сочинение на тему суицида

Baza: 12-летняя москвичка на уроке английского написала сочинение на тему суицида

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Москве 12-летняя школьница на уроке английского языка написала сочинение на тему суицида. Сейчас следователи пытаются разобраться, кто мог надоумить девочку на такой поступок. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, юная москвичка вместе с одноклассниками в течение занятия работала над текстом на тему «Моя мечта». В конце урока она отдала учительнице работу.

«3 марта это акция. Любой, кто хочет, сегодня может совершить самоубийство. Я хочу умереть и готова поспорить, что мои друзья будут скучать по мне», — отмечалось в тексте школьницы.

Педагог сразу же передала сочинение девочки директору, та вызвала в образовательное учреждение сотрудников полиции. Женщины пояснили, что до того момента, как в здание прибыли оперативники, ребенок удалял что-то из телефона и чистил мессенджеры. По этой причине сотрудники школы предположили, что несовершеннолетнюю могли подтолкнуть к мыслям о самоубийстве.

По некоторым данным, в TikToK до происшествия распространялись видеоролики с призывами участвовать «в акции массового суицида 3 марта».

Полиция организовала проверку, 12-летняя жительница столицы вернулась на занятия в школу, однако уже под присмотром психолога.

В конце февраля московские правоохранители проверяли данные из-за якобы запланированной на 2 марта акции массового самоубийства учащихся.

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Анна Щербакова
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