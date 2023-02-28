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16:48, 28 февраля 2023Россия

В Москве проверят сообщение о подготовке массового самоубийства школьников

SHOT: в Москве проверяют данные о якобы готовящемся массовом самоубийстве школьников

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Московские правоохранители пытаются предотвратить якобы запланированную на 2 марта акцию массового самоубийства школьников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

О якобы готовящемся массовом суициде рассказала ученица одной из столичных школ на приеме у психолога. По ее словам, дети уже несколько дней обсуждают самоубийство на переменах и в онлайн-чатах.

В январе 2023 года в Санкт-Петербурге совершил суицид 13-летний мальчик. Спустя несколько дней в Анапе нашли тело покончившего с собой девятиклассника.

В 2016 году в российских СМИ появилась информация о так называемых группах смерти в соцсети «ВКонтакте». Согласно сообщениям, несколько участников таких групп совершили самоубийство вскоре после того, как вступили в сообщество. После появления сообщений о массовых драках, связанных с так называемой «ЧВК Редан», в Госдуме заинтересовались их возможной связью с «группами смерти».

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Алан Босиков
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