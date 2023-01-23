СКР возбудил дело о доведении до самоубийства после смерти семиклассника

СК возбудил дело о доведении до самоубийства после смерти 13-летнего мальчика в Петербурге

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело после смерти 13-летнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает «АиФ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ.

По данным ведомства, в выходные семиклассника нашли в комнате во Фрунзенском районе после того, как отец погибшего потребовал взломать дверь комнаты сына. Школьник покончил жизнь самоубийством. Отмечается, что врачи пытались спасти подростка, но он скончался.

Следователи осмотрели место происшествия.

Ранее стало известно, что СКР возбудил дело о доведении до самоубийства из-за гибели двух подростков на юге Москвы.