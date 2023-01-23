Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:16, 23 января 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело о доведении до самоубийства после смерти семиклассника

СК возбудил дело о доведении до самоубийства после смерти 13-летнего мальчика в Петербурге

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело после смерти 13-летнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает «АиФ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по статье 110 («Доведение до самоубийства») УК РФ.

По данным ведомства, в выходные семиклассника нашли в комнате во Фрунзенском районе после того, как отец погибшего потребовал взломать дверь комнаты сына. Школьник покончил жизнь самоубийством. Отмечается, что врачи пытались спасти подростка, но он скончался.

Следователи осмотрели место происшествия.

Ранее стало известно, что СКР возбудил дело о доведении до самоубийства из-за гибели двух подростков на юге Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Польше заявили о планировании раздела Украины в начале СВО
Журналисты раскрыли причину любви Марго Робби к безвкусным нарядам
Польский премьер опроверг сообщения о планах по разделу Украины
В Ливане возобновили расследование взрыва в порту Бейрута
В Турции сочли неприемлемым бездействие Швеции в отношении нападок на Коран
Правительство Эстонии задумалось о закрытии Финского залива для России
В России начались сложности с нитками для пакетиков чая
На Украине впервые вынесли приговор за организацию референдума
В Госдуме объяснили увольнение Мау с поста ректора РАНХиГС
Астероид приблизится к Земле на несколько тысяч километров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.