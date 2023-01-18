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11:18, 18 января 2023Силовые структуры

Начато расследование после гибели двух подростков на юге Москвы

СКР возбудил дело о доведении до самоубийства из-за гибели двух подростков на юге Москвы

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двоих подростков на юге Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Расследование ведется по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

По данным следствия, вечером 17 января вблизи жилого дома на улице Знаменские садки обнаружены тела двух несовершеннолетних 2006 года рождения с повреждениями, характерными при падении с большой высоты.

Следователи установили маршрут подростков по камерам видеонаблюдения. Проведен допрос педагогов, родственников, друзей и жителей дома. Назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая, почерковедческая, трассологическая и посмертная психолого-психиатрическая экспертизы.

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Любовь Ширижик
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