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10:39, 6 апреля 2023Мир

Правительство Финляндии подало заявление об отставке

Правительство Финляндии и премьер подали заявление об отставке после проигрыша на выборах

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Правительство Финляндии во главе с премьер-министром Санной Марин подало заявление об отставке президенту республики Саули Ниинистё после того, как возглавляемая ею партия проиграла на парламентских выборах. Об этом пишет издание Yle.

Ниинистё принял просьбу об отставке правительства. Пока что оно продолжит работу до формирования нового кабмина. Марин также остается премьером страны до момента избрания своего преемника.

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Елизавета Наумова
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