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05:54, 3 апреля 2023Мир

В Финляндии обсудят формирование нового правительства

Лидер оппозиции Финляндии Орпо заявил о готовности сформировать новое правительство

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Финский политик, лидер оппозиционной Национальной коалиционной партии (НКП) Петтери Орпо заявил о готовности сформировать новое правительство. Об этом он сообщил после объявления победы его партии на парламентских выборах Финляндии, передает «Интерфакс».

«Пришла большая победа. С таким результатом Консервативная партия начнет вести переговоры о формировании нового правительства», — заявил лидер оппозиции.

Граждане Финляндии надеются, что Консервативная партия приведет страну в порядок в ближайшие несколько лет, заверил Орпо.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин признала поражение своей Социал-демократической партии на парламентских выборах страны. «Поздравляю остальных, "коалиционеров" и "Истинных финнов". Демократия высказалась, и финны проголосовали. Сейчас мы празднуем. У нас есть основания радоваться этому результату», — заявила она.

Марина Совина
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