Премьер Финляндии признала поражение своей партии на выборах

Премьер Финляндии Марин признала поражение своей Социал-демократической партии на выборах

Премьер-министр Финляндии Санна Марин признала поражение своей Социал-демократической партии на парламентских выборах страны. Об этом пишет The Guardian.

«Поздравляю остальных, "коалиционеров" и "Истинных финнов". Демократия высказалась, и финны проголосовали. Сейчас мы празднуем. У нас есть основания радоваться этому результату», — заявила Марин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил решение парламента страны о ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. За ратификацию протокола отдано 276 голосов. 27 марта одной из последних заявку одобрил парламент Венгрии. Таким образом снято последнее препятствие на пути расширения НАТО на восток.