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19:07, 6 апреля 2023Забота о себе

Кристина Агилера откровенно рассказала о сексе в общественных местах

Певица Кристина Агилера призналась в сексе на борту самолета

Фото: Steve Marcus / Reuters

Исполнительница хита Dirrty Кристина Агилера откровенно рассказала о сексуальных экспериментах и опыте занятия сексом в общественных местах. Пикантными подробностями интимной жизни она поделилась с ведущим подкаста Call her Daddy Алексом Купером, пишет People.

42-летняя певица отметила, что творчески подходит к интимной жизни, не боится экспериментировать и пробовать что-то новое. Она призналась, что с женихом Метью Ратлером занималась сексом на борту самолета, выполнявшего коммерческий рейс, а также на студии звукозаписи. «Не могу поверить, что во всех ситуациях нас ни разу так и не поймали», — разоткровенничалась поп-исполнительница.

Агилера добавила, что считает секс очень специфической вещью. «То, что нравится одному партнеру, может не нравиться другому», — объяснила она. Именно поэтому, по ее мнению, важно быть с человеком, который готов исследовать предпочтения партнера. «Секс — это весело, но также важно знать свое тело, — сказала Агилера. — По-настоящему изучить его можно лишь наедине с собой. После этого вы будете знать, что просить у партнера».

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Кроме того, исполнительница отметила, что считает себя непревзойденной в оральных ласках, а вот любимой позы у звезды нет. Выбор зависит от настроения, добавила певица.

Ранее Кристина Агилера рассказала, как ей удалось раскрыть свою сексуальность с возрастом. Она призналась, что хорошо изучила свою вагину и теперь испытывает четыре вида оргазма.

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Екатерина Улитина
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