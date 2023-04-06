Россиянин отдохнул в санатории в Анапе и назвал его бомжатником

Россиянин побывал в санатории Анапы и описал отдых фразой «самая большая ошибка»

Российский турист побывал в санатории «Кубань» в Анапе и описал отдых фразой «самая большая ошибка». Своим мнением мужчина поделился на портале «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор материала назвал номера в отеле бомжатником. Он рассказал, что обои в комнате оборваны кусками, вся мебель сломана, а у кроватей сгнившие ножки. «Телефон от царя Гороха, без малейших признаков жизни, лампа как для ученика школы, без лампочки, без выключателя, ободранная и ржавая, ей место только на свалке, а не в номере», — добавил он.

Россиянин также сообщил, что во многих номерах была неисправная сантехника. «А где-то холод такой, что люди газетами затыкали щели в дверях, в столовой сидели в верхней одежде и головных уборах, многие все время, — отметил турист. — Про уборку номера забудьте: полтора раза и с боем за все время, мусор выбросить не допросишься».

Сотечественник подчеркнул, что питание в санатории немного лучше, чем в любой социальной столовой. «Конечно, с голоду не умрете, но будете ждать от завтрака до ужина, голодно, — заявил он. — В общем, о плохом тут можно писать и писать».

Единственное, чем остался доволен читатель портала, — это медицинский персонал. Именно на нем держится весь санаторий, считает он. «Люди прекрасные, доброжелательные, есть исключения, хотел написать и о них, но передумал», — резюмировал мужчина.

Ранее в апреле стало известно, что стоимость отдыха в Краснодарском крае с начала 2023 года увеличилась на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Специалисты национального туроператора «Алеан», уверены, что резкое подорожание может продолжиться с увеличением загрузки гостиниц.