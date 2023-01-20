Отдых в Краснодарском крае резко подорожал в 2023 году

Туроператор «Алеан»: стоимость отдыха на Кубани с начала 2023 года увеличилась на 15%

Стоимость отдыха в Краснодарском крае с начала 2023 года увеличилась на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Резкое подорожание может продолжиться с увеличением загрузки гостиниц, передает ТАСС со ссылкой на данные национального туроператора «Алеан».

Так, стало известно, что наибольшей популярностью на летний период у отечественных туристов пользуются курорты Кубани — Сочи, Анапа и Геленджик, на них приходится 38, 19 и 16 процентов бронирований соответственно. При этом спрос на отдых в Сочи возрос на 63 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в Геленджик — на 55 процентов, в Анапу — на 38 процентов.

Также востребованы на лето путевки в Кавказские Минеральные Воды (15 процентов ранних бронирований) и в Крым (три процента бронирований).

Ранее сообщалось, что курорты юга России свяжут прямым транспортным сообщением — соединить между собой одной дорогой планируется горный кластер Сочи, новый курорт Лаго-Наки в Адыгее и Архыз в Карачаево-Черкесии. Ожидается, что проект положительно отразится на социально-экономической ситуации в субъектах.