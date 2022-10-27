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10:31, 27 октября 2022Путешествия

Курорты юга России соединят прямым транспортным сообщением

Чернышенко: Сочи, Адыгею и Карачаево-Черкесию соединят одной дорогой

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Курорты юга России свяжут прямым транспортным сообщением — соединить между собой одной дорогой планируется горный кластер Сочи, новый курорт Лаго-Наки в Адыгее и Архыз в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС в четверг, 27 октября, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Соединение курортов горного кластера Сочи с будущим курортом Лаго-Наки прямой автотранспортной артерией создаст возможности для ускоренного развития туризма на юге России, в частности, в Республике Адыгея», — отметил зампреда правительства.

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По словам вице-премьера, проект, реализацией которого будут заниматься Минтранс, Минэкономразвития и другие заинтересованные министерства, положительно отразится на социально-экономической ситуации в субъектах, где будут создаваться рабочие места и развиваться малый и средний бизнес. Отмечается, что дорожная карта по данному вопросу будет представлена в правительство России в декабре 2022 года.

Ранее Чернышенко рассказал о планах по строительству на Черном море нового всесезонного курорта Новая Анапа. Проект позволит увеличить турпоток в Краснодарский край, создать до 15 тысяч гостиничных номеров и дать региону тысячи новых рабочих мест. 

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Валентина Процкова
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