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06:58, 6 апреля 2023Интернет и СМИ

Украине напомнили о преступлениях Бандеры после поездки Зеленского в Польшу

AP: визит Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры
Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры, заявила обозреватель Ванесса Гера в своей статья для Associated Press (AP).

По словам автора материала, многие граждане страны требуют от президента Польши Анджея Дуды, чтобы страдания от Украины не были забыты. Гера добавила, что глава государства на встрече с украинским коллегой поднял эту тему. Он заявил, что Польше «не может забыть тех, кто погиб в прошлом».

«Вероятно, самый острый спорный вопрос — как быть с одним из национальных героев Украины, Степаном Бандерой, ультраправым лидером Организации украинских националистов*, который сотрудничал с немецкими нацистами», — написала обозреватель.

Гера заявила, что более ста тысяч поляков, включая детей и женщин, погибли от рук своих «украинских соседей». По ее словам, польские чиновники настаивают на отображении «полной правды» об этих событиях.

Ранее Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши, орден Белого орла. Польский президент уточнил, что украинский лидер получил ее за углубление отношений между государствами и заслуги в деле обеспечения безопасности и сохранения прав человека.

Зеленский прибыл в Польшу с супругой Еленой 5 апреля. Планировалось, что политик встретится с президентом Польши, премьер-министром Матеушем Моравецким и проведет «много других двухсторонних и многосторонних встреч». Главной темой переговоров должны были стать вопросы оборонной сферы.

В 1943 году боевики запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) по приказу своего руководства совершили массовые убийства этнических поляков в регионе. По различным оценкам, жертвами так называемой Волынской резни стали от 30 до 100 тысяч человек. Одним из лидеров ОУН был Степан Бандера.

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Марина Совина
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