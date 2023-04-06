Белла Хадид снялась без нижнего белья в рекламе своей коллекции одежды для About You

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном образе для бренда одежды About You. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость поделилась с подписчиками видео, в котором она примерила несколько нарядов. Так, на одном из кадров манекенщица предстала перед камерой в коричневой мини-юбке с широким поясом, синих лосинах и прозрачной клетчатой майке с рюшами. При этом видно, что Хадид приняла участие в съемке без нижнего белья.

В описании к посту девушка написала, что она создала свою вторую коллекцию одежды для данной марки. «Самое необходимое. У меня было небольшое предчувствие, что вам это может понадобиться в шкафу. Сделано мной для вас», — высказалась она.

Ранее Белла Хадид возненавидела свою внешность из-за болезни Лайма, которую ей диагностировали в 2012 году. Знаменитость рассказала, что ее состояние ухудшилось после стоматологической операции. По словам Хадид, в корневом канале одного из зубов возникла инфекция, которая повлияла на обострение заболевания.