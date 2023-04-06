Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:16, 6 апреля 2023Бывший СССР

Лукашенко пожаловался на поток оружия с Украины в Белоруссию

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что с Украины в республику потоком идет оружие

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на поток оружия, который идет в республику с Украины. Об этом он заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

«Просто потоком с Украины пошло оружие в Россию, через Россию к нам. У нас с Украиной граница намертво закрыта. Через Брянскую, другие области пошло оружие», — сказал глава государства.

Он также заявил, что в Белоруссии был задержан террорист, проникший в республику через Россию. Его якобы намеревались вывезти из страны.

Ранее Лукашенко предложил собрать в кучу и уничтожить все ядерное оружие в мире. Так он ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ни одна страна не имеет права размещать его на территории иных государств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Лукашенко рассказал о «фундаментальных переговорах» с Путиным
МВД Ингушетии объявило награду в три миллиона рублей за информацию о боевиках
Женщина погибла под упавшим шифоньером в Москве
Стало известно о ликвидации еще двоих грузинских наемников
Немецкие компании опровергли слухи о продлении страхования «Северного потока»
Украина договорилась о производстве танковых снарядов
Лукашенко высказался о судьбе ядерного оружия
Лукашенко пожаловался на поток оружия с Украины в Белоруссию
Бывшего замглавы Ульяновской области осудили на пять лет за взятки
Россиян предупредили о мошенничестве на маркетплейсах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.