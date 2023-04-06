Лукашенко пожаловался на поток оружия с Украины в Белоруссию

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что с Украины в республику потоком идет оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на поток оружия, который идет в республику с Украины. Об этом он заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, передает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

«Просто потоком с Украины пошло оружие в Россию, через Россию к нам. У нас с Украиной граница намертво закрыта. Через Брянскую, другие области пошло оружие», — сказал глава государства.

Он также заявил, что в Белоруссии был задержан террорист, проникший в республику через Россию. Его якобы намеревались вывезти из страны.

Ранее Лукашенко предложил собрать в кучу и уничтожить все ядерное оружие в мире. Так он ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ни одна страна не имеет права размещать его на территории иных государств.