Лукашенко высказался о судьбе ядерного оружия

Глава Белоруссии Лукашенко ответил Макрону и заявил, что ядерное оружие нужно уничтожить

Все ядерное оружие нужно собрать в кучу и уничтожить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент с рассуждениями о судьбе этого типа вооружения опубликовал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Так глава Белоруссии ответил на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ни одна страна не имеет права размещать свое ядерное оружие на территории иных государств.

«Я с ним согласен, поэтому надо выводить все ядерное оружие американцам из пяти-шести стран, где оно размещено. Я вообще в этом отношении радикал, я считаю, что ядерное оружие в течение некоторого времени нужно свезти в одну кучу и уничтожить», — сказал Лукашенко, назвав это лучшим вариантом, если на это пойдут все страны.

Ранее президент Белоруссии рассказал, что накануне заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства провел с российским коллегой Владимиром Путиным «фундаментальные переговоры».