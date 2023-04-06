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04:07, 6 апреля 2023Экономика

Подсчитаны убытки ушедших из России зарубежных брендов

«Ъ»: остановившие бизнес с начала СВО зарубежные бренды потеряли около $2 млрд

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Зарубежные розничные потребительские бренды, остановившие или временно приостановившие бизнес в России из-за специальной военной операции, по оценкам консультантов, могли потерять в общей сложности до 2 миллиардов долларов. Убытки ушедших компаний подсчитал «Коммерсантъ».

По информации издания, общий объем потерь в виде недополученной прибыли зарубежных брендов превысил 1,3–1,5 миллиарда долларов. Однако с учетом временно неработающих магазинов сетей, не заявлявших об уходе, сумма может достигать 2 миллиардов долларов.

«Самые ощутимые потери — у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA — на их долю вместе приходится более одного миллиарда долларов», — сообщил советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что Евросоюз «потерял аппетит» к введению новых санкций против России. Он также допустил, что по этому вопросу в политическом блоке «имеет место усталость».

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Юлия Мискевич
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