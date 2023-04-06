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17:45, 6 апреля 2023Россия

Шестилетняя россиянка побежала за котенком и чуть не погибла

В Нижегородской области шестилетняя девочка побежала за котенком и чуть не погибла
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Нижегородской области шестилетняя девочка побежала за котенком и чуть не погибла. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел утром 4 апреля в поселке Парижской Коммуны. Ребенок провалился в выгребную яму у собственного дома. Ее крики услышала соседка. «Сама я не смогла бы ее достать, потому что до нее с земли было 1,5-2 метра, я бегом побежала за мужем, мы живем в этом же доме, он выскочил и нырнул в эту яму», — рассказала россиянка.

Выяснилось, что выгребная яма была закрыта гнилыми досками. В результате падения девочка получила ушибы, ее доставили в больницу, а после — отпустили домой для амбулаторного наблюдения.

5 апреля в Санкт-Петербурге автомобиль с двумя детьми провалился в яму с кипятком, образовавшуюся на месте прорыва трубы на Рижском проспекте. В результате ЧП водитель и один ребенок получили ожоги.

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Евгения Куликова
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