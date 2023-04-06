Российский банк рассказал об эксперименте с четырехдневной рабочей неделей

Совкомбанк рассказал об успешности эксперимента с введением четырехдневной рабочей недели

Эксперимент Совкомбанка с введением четырехдневной рабочей недели оказался успешным, рассказали в пресс-службе организации.

Эксперимент российского банка длился с февраля 2022 года. На первом этапе работать четыре дня в неделю в коворкинге могли сотрудники бэк-офиса и IT-компании «Совкомбанк Технологии» в Турции. Позже к эксперименту подключили дочерние предприятия группы в Сочи.

Опрошенные руководители бизнес-направлений согласились, что новый режим позитивно повлиял на продуктивность сотрудников и их вовлеченность в работу. За четырехдневную неделю 76 процентов сотрудников полностью справились с задачами, а 20 процентов — перевыполнили рабочую норму. Лишь четыре процента участников эксперимента не справились с задачами. По словам руководителей подразделений, формат коворкинга мог помешать некоторым сотрудникам сконцентрироваться.

В 2023 году в Совкомбанке намерены увеличить число сотрудников, которые посетят коворкинг, втрое. Таким образом, участие в эксперименте примут около 15 процентов штата группы.

Психологи Пенсильванского университета утверждают, что переход на сокращенную неделю приводит к снижению стресса и беспокойства у сотрудников, а также к повышению эффективности и доходов. Тем не менее единицы российских компаний идут на этот эксперимент. Опрос Superjob в октябре 2022 года показал, что лишь один процент предприятий перешел на четырехдневную рабочую неделю. Еще два процента вводили ее раньше, но потом вернулись к обычному режиму.

Представители российских профсоюзов поддерживают сокращение продолжительности рабочей недели до 36 часов, но лишь при условии сохранения зарплат. При этом они признали, что в условиях дефицита рабочей силы идея работать меньше может оказаться неактуальной.

В Госдуме при этом считают, что в случае введения четырехдневной рабочей недели Россию могут ждать безработица и рост цен. Так заявил депутат Госдумы, председатель комитета по труду Ярослав Нилов. По его словам, просто взять и «сократить рабочую неделю и переложить все на плечи работодателей» приведет к инфляции, безработице и закрытию организаций.