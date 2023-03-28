Российские профсоюзы поддержали идею работать поменьше

Глава независимых профсоюзов Шмаков поддержал идею работать в пятницу только четыре часа

Представители российского профсоюзного движения выступили в поддержку сокращения продолжительности рабочей недели до 36 часов, но только если сотрудникам сохранят зарплату. Об этом заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, передает РИА Новости.

«При сохранении заработной платы, уменьшение рабочего времени всегда полезно», — подчеркнул Шмаков. При этом он признал, что в условиях дефицита рабочей силы, который в настоящее время испытывает Россия, идея работать поменьше может оказаться неактуальной.

27 марта член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о собственном предложении обсудить вариант сокращения рабочих часов в неделю. По ее мнению, пятница должна стать коротким рабочим днем, который длится четыре часа. Бессараб полагает, что инициатива не вызовет возражений у работодателей, потому что многие из них и сейчас отпускают своих работников без уточнений.

В действующей редакции Трудового кодекса России продолжительность рабочей недели составляет не менее 40 часов. Однако в прошлом году в Госдуме уже говорили, что четырехдневная рабочая неделя становится делом недалекого будущего.

В октябре прошлого года SuperJob на основании собственного исследования сообщил, что на четырехдневную рабочую неделю перешел только один процент российских компаний. Два процента пробовали такой формат работы, но в итоге вернулись в обычный график.