Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне спецоперации

Патриарх Кирилл назначил протоиерея Василенкова главным священником в зоне спецоперации

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил клирика Санкт-Петербургской епархии протоиерея Димитрия Василенкова главным священником в зоне спецоперации. Об этом говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Согласно указу главы РПЦ, Василенков назначен «главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения специальной военной операции».

Ранее Василенков возглавлял отдел по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии.

В январе в РПЦ указали на нехватку священнослужителей в Вооруженных силах России. При этом, по словам председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, в войсках уже несут службу десятки капелланов. Он добавил, что церковь и Минобороны России ведут совместную работу по увеличению числа военных священников.