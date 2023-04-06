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19:23, 6 апреля 2023Россия

Патриарх Кирилл назначил главного священника в зоне спецоперации

Патриарх Кирилл назначил протоиерея Василенкова главным священником в зоне спецоперации

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил клирика Санкт-Петербургской епархии протоиерея Димитрия Василенкова главным священником в зоне спецоперации. Об этом говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Согласно указу главы РПЦ, Василенков назначен «главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения специальной военной операции».

Ранее Василенков возглавлял отдел по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии.

В январе в РПЦ указали на нехватку священнослужителей в Вооруженных силах России. При этом, по словам председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, в войсках уже несут службу десятки капелланов. Он добавил, что церковь и Минобороны России ведут совместную работу по увеличению числа военных священников.

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Алан Босиков
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