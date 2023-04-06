Бывший участник Daft Punk высказался о причине распада группы

Бывший участник группы Daft Punk Тома Бангальтер высказался о причине распада группы

Французский музыкант, бывший участник группы Daft Punk Тома Бангальтер в беседе с «Би-би-си» высказался о причине распада дуэта.

«Я бы сказал, [проект Daft Punk] был исследованием, начинающимся с машин и отдаляющимся от них. Мне нравятся технологии как инструмент, [но] меня почему-то пугает характер отношений между машинами и нами», — сказал он.

Музыкант заявил, что последние достижения в области искусственного интеллекта и нейросетей вызвали у него опасения, касающиеся не только использования этих технологий в создании музыки.

«Мы пытались использовать эти машины, чтобы выразить что-то чрезвычайно трогательное, что машина не может чувствовать, но человек может. Мы всегда были на стороне человечества, а не на стороне технологий», — сказал он.

По словам Бангальтера, его опасения только подтвердили, что решение закрыть Daft Punk было правильным. «Как бы я ни любил этого персонажа (сценические образы группы, два «робота» в футуристических шлемах — прим. «Ленты.ру»), последнее, чем я хотел бы быть в мире, в котором мы живем, в 2023 году — это роботом», — сказал он.

В феврале 2021 года Группа Daft Punk объявила, что прекращает свою деятельность. По этому случаю группа выпустила 8-минутное видео на YouTube, озаглавленное «Эпилог». Это выдержка из фильма, снятого ее участниками в 2006 году.

Daft Punk сформировалась в Париже в 1993 году и во многом определила стиль french touch в хаус-музыке. Ее участники не появлялись на выступлениях без своих костюмов, изображающих роботов. Хиты «One More Time» и «Harder, Better, Faster, Stronger» принесли французским электронщикам мировую известность.

