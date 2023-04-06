В Петербурге девятиклассница попала в реанимацию после приема таблеток

78.ru: в Петербурге девятиклассница попала в реанимацию после приема нестероидных таблеток

В Санкт-Петербурге девятиклассница попала в реанимацию после приема нестероидных таблеток. Об этом сообщает 78.ru.

По сведениям телеканала, все произошло в квартире жилого дома на проспекте Авиаконструкторов. Пострадавшую 16-летнюю школьницу доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у девочки отравление нестероидными препаратами.

Сотрудники полиции позже выяснили, что подросток на учете в подразделении по делам несовершеннолетних никогда не состояла. Девятиклассницу воспитывают мать, бабушка и дедушка.

По факту случившегося была организована проверка.

2 марта сообщалось, что в Уфе школьница решила пропустить контрольные, съела горсть таблеток и оказалась в больнице. Врачам удалось стабилизировать состояние девочки.

До этого в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка случайно съела около 40 таблеток различных лекарств и была госпитализирована. Гражданке Таджикистана медики поставили диагноз «острое пероральное отравление пиридоксином и магнием B6».