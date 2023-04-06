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04:13, 6 апреля 2023Мир

В США духовенство обвинили в сексуальном насилии над 600 детьми

Прокурор штата Мэриленд обвинил духовенство Балтимора в сексуальном насилии над 600 детьми

Фото: Pixabay

Духовенство Балтимора обвинили в сексуальном насилии над более чем 600 детьми. Итоги расследования опубликованы на сайте генерального прокурора американского штата Мэриленд Энтони Брауна.

Расследование началось в 2018 году. В его основу легли документы и показания жертв. Отмечается, что все преступления совершались в период с 1940-х годов вплоть до 2002 года.

Прокуратурой был опубликован список из 156 пунктов с именами обвиняемых. Некоторые из них были скрыты по решению суда. Большинство лиц, чьи имена упоминаются в списке, являются представителями духовенства. Также в перечне фигурируют и другие сотрудники архиепархии Балтимора.

Архиепископ Балтимора Уильям Лори принес извинения за злоупотребления, о которых говорится в отчете. Документ «подробно описывает предосудительный период в истории архиепископии, период, который нельзя скрывать, игнорировать или забывать», — заявил он.

В ноябре заместитель директора по воспитательной работе лондонской школы Thomas’s Battersea, где учились дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, признался в педофилии. 34-летний учитель Мэтью Смит предстал перед Вестминстерским магистратским судом в среду, 9 ноября. Мужчина признал себя виновным в сексуальном насилии над детьми, а также в изготовлении и распространении непристойных изображений с несовершеннолетними.

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Марина Совина
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