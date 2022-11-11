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02:00, 11 ноября 2022Из жизни

Учитель из школы детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон признался в педофилии

34-летнего учителя из школы детей принца Уильяма арестовали за педофилию

Фото: Matthew Smith / Dailymail

Заместитель директора по воспитательной работе лондонской школы Thomas’s Battersea, где учились дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, признался в педофилии. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летний учитель Мэтью Смит предстал перед Вестминстерским магистратским судом в среду, 9 ноября. Мужчина признал себя виновным в сексуальном насилии над детьми, а также в изготовлении и распространении непристойных изображений с несовершеннолетними.

Смит был арестован в воскресенье, 6 ноября, в своем лондонском особняке. На следующий день об этом узнала администрация учебного заведения и уведомила родителей учеников, что мужчина уволен.

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По данным Daily Mail, преступления, в которых сознался бывший замдиректора, не коснулись учеников престижной школы. Год обучения в Thomas’s Battersea стоит 20 тысяч фунтов стерлингов (около 1,4 миллиона рублей).

Смит был принят в учебное заведение в сентябре. Ранее он пять лет проработал в Непале, где был помощником директора Британской школы в Катманду. Бывший преподаватель получил образование в Оксфордском и Кембриджском университетах.

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джордж и принцесса Шарлотта, учились в Thomas’s Battersea до августа. После этого родители решили перевести их школу Lambrook в графстве Беркшир, чтобы «обеспечить им как можно более комфортную семейную жизнь вдали от шума и суеты центрального Лондона».

Ранее сообщалось, что учитель британской христианской школы сделал фото под юбками женщин и попал под суд. 33-летнего Саймон Тидбери, преподававшего в христианской школе Bishop William Ward Chuch of England School в Колчестере, лишили лицензии и приговорили в двум с половиной годам общественных работ.

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Никита Савин
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