Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:34, 6 апреля 2023Наука и техника

В США рассказали о затратах на F-22

Air & Space Forces: ВВС США захотели $9 млрд на эксплуатацию F-22 до 2030 года

Фото: The Defence Ministry / Handout / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США захотели получить более 9 миллиардов долларов на сохранение боеспособности парка истребителей пятого поколения F-22 Raptor до 2030 года. Об этом пишет журнал Air & Space Forces со ссылкой на бюджетные документы.

Отмечается, что ВВС планируют получить 4,2 миллиарда долларов на закупки в период с 2024 по 2028 финансовый год и 1,74 миллиарда — на закупки до 2030 года. Также ВВС требуется 3,2 миллиарда долларов на исследования и разработки. В общей сложности ведомство может получить 9,06 миллиарда долларов на эксплуатацию F-22.

В частности, ВВС захотели 4,13 миллиарда долларов на модернизацию датчиков и 2,43 миллиарда на повышение надежности и ремонтопригодности самолетов. Также в бюджетные документы включили расходы на модернизацию двигателей, тренажеров и малозаметные дополнительные топливные баки.

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа 2020
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021

В марте издание The Drive писало, что ВВС США запросили 241,12 миллиона долларов на модернизацию перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider в 2024 финансовом году.

В том же месяце министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Военно-воздушным силам требуется 200 истребителей шестого поколения, разрабатываемых в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Минобороны раскрыло подробности атаки 15 диверсантов на Брянскую область
Грузия закрыла въезд в страну для американского эксперта
Звезда «Уральских пельменей» показала проект за кадром
Обнаружены ударившие по Израилю ракетные установки
Возлюбленная Тимати снялась без нижнего белья и с крестом на шее
В США молния ударила в пассажирский самолет при посадке
В США выступили против вступления Украины в НАТО
Минобороны сообщило об отступлении диверсантов из Брянской области
В США рассказали о затратах на F-22
Минобороны раскрыло детали сдачи в плен и гибели под обстрелом солдат ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.