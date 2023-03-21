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19:09, 21 марта 2023Наука и техника

ВВС США запросили финансирование для модернизации «самого крутого» самолета

ВВС США запросили 241 миллион долларов на модернизацию перспективного бомбардировщика B-21

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США запросили 241,12 миллиона долларов на модернизацию перспективного стратегического бомбардировщика B-21, называемого «самым крутым» самолетом. Об этом пишет The Drive.

Соответствующие средства ВВС США надеются получить в рамках программы, получившей название «Модернизация дальнего ударного бомбардировщика (B-21)», в 2024 финансовом году. В документе указано, что деньги запрашиваются, в частности, на интеграцию ракет Long Range Stand Off (LRSO) с самолетом.

В марте министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что первый полет перспективного стратегического бомбардировщика B-21 задерживается на несколько месяцев.

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В январе издание 19FortyFive подсчитало, что ВВС США потратят 75 миллиардов долларов на закупку 100 бомбардировщиков B-21.

Впервые широкой публике самолет был представлен в декабре.

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Иван Потапов
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