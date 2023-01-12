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08:59, 12 января 2023Наука и техника

В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика

19FortyFive: США потратят 75 миллиардов долларов на закупку бомбардировщиков B-21 Raider

Фото: Staff Sgt. Jeremy Mosier / United States Air Force / Wikimedia

Стоимость каждого американского бомбардировщика B-21 Raider, считающегося «самым крутым самолетом в мире», составит 751 миллион долларов. Эта цена может оказаться слишком высокой для Пентагона. Затраты на закупку перспективных самолетов оценили в публикации 19FortyFive.

Отмечается, что Военно-воздушные силы (ВВС) США могут купить 100 машин. В этом случае на закупку самолетов потратят 75 миллиардов долларов.

«До сих пор представители министерства обороны и политики утверждали, что бомбардировщик поставят вовремя и в рамках бюджета, но это может измениться, поскольку программы закупок часто могут стать раздутыми и отставать от графика в любой момент процесса», — пишет 19FortyFive.

Как отмечает издание, в прошлом году сенатор от Южной Дакоты Майк Раундс сообщил, что B-21 будут производить «в срок и в рамках бюджета».

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В декабре 2022 года издание Defense News писало, что B-21 Raider способен выступать в качестве средства для нанесения удара по Китаю. Стелс-возможности самолета позволят ему проникнуть в воздушное пространство противника.

В том же месяце малозаметный стратегический бомбардировщик представили на предприятии компании Northrop Grumman в Палмдейле, штат Калифорния.

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Даниил Иринин
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