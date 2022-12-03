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16:01, 3 декабря 2022Наука и техника

Новейший стратегический бомбардировщик США назвали средством для удара по Китаю

Defense News: бомбардировщик B-21 Raider ВВС США способен нанести удар по Китаю

Фото: David Swanson / Reuters

Новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider Военно-воздушных сил (ВВС) США способен выступать в качестве средства для нанесения удара по Китаю. Одну из гипотетических задач самолета назвало американское издание Defense News.

«И если разразится широкомасштабный конфликт с Китаем, последние военные достижения этой страны, особенно средства противовоздушной обороны, потребуют от ВВС [США] наличия самолетов, способных незаметно проскользнуть на вражескую территорию», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что ВВС США «надеются, что передовые стелс-возможности позволят B-21 Raider проникнуть в воздушное пространство противника и выполнить задачу нанесения удара».

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Стратегический бомбардировщик B-21 Raider был представлен компаний Northrop Grumman в Палмдейле (штат Калифорния) в декабре.

В ноябре президент подразделения авиационных систем Northrop Grumman Том Джонс отметил, что технологии малозаметности, использование открытой архитектуры и технологий объединенной системы управления всеми доменами позволяют классифицировать B-21 Raider как самолет шестого поколения.

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Иван Потапов
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