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04:17, 3 декабря 2022Наука и техника

В США представили самый совершенный самолет ВВС

Northrop Grumman представила малозаметный бомбардировщик B-21 Raider

Изображение: Northrop Grumman

Компания Northrop Grumman представила малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который называют самым совершенным самолетом Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщается в Twitter компании.

Бомбардировщик представили на предприятии компании в Палмдейле, штат Калифорния. Эта презентация стала первой публичной демонстрацией нового бомбардировщика ВВС США за 34 года, которые прошли с момента дебюта B-2 Spirit в 1988 году.

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В ноябре издание Defense News писало, что характеристики бомбардировщика B-21 Raider позволяют классифицировать его как самолет шестого поколения. Первый полет планируют выполнить в 2023 году. Летные испытания самолета будут проходить на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

В том же месяце обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд предположил, что B-21 Raider создают для возможного конфликта с Китаем. Новый самолет разрабатывают для прорыва противовоздушной обороны вероятного противника.

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Даниил Иринин
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