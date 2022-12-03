В США представили самый совершенный самолет ВВС

Northrop Grumman представила малозаметный бомбардировщик B-21 Raider

Компания Northrop Grumman представила малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который называют самым совершенным самолетом Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщается в Twitter компании.

Бомбардировщик представили на предприятии компании в Палмдейле, штат Калифорния. Эта презентация стала первой публичной демонстрацией нового бомбардировщика ВВС США за 34 года, которые прошли с момента дебюта B-2 Spirit в 1988 году.

В ноябре издание Defense News писало, что характеристики бомбардировщика B-21 Raider позволяют классифицировать его как самолет шестого поколения. Первый полет планируют выполнить в 2023 году. Летные испытания самолета будут проходить на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

В том же месяце обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд предположил, что B-21 Raider создают для возможного конфликта с Китаем. Новый самолет разрабатывают для прорыва противовоздушной обороны вероятного противника.