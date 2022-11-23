В США раскрыли задачи нового бомбардировщика

19FortyFive: новый бомбардировщик B-21 Raider создают для прорыва ПВО Китая

Малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider создают для возможного конфликта с Китаем. Задачи нового самолета, который разрабатывают для Военно-воздушных сил США, раскрыл обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

«Вооруженные силы Китая растут не по дням, а по часам: количество истребителей-невидимок увеличивается с каждым месяцем, а новые военные корабли производятся более высокими темпами. Военно-воздушные силы хотят, чтобы B-21 прорвал китайскую противовоздушную оборону, запустил или сбросил боеприпасы и пробился обратно в Соединенные Штаты», — пишет Иствуд.

Отмечается, что стратегия Пекина основана на зонах A2/AD (anti-access and area denial — ограничение и блокировка доступа и маневра), которые могут сдерживать продвижение противника. «B-21 смог бы прорваться и разрушить эту стратегию, чтобы начать наземную ударную операцию по уничтожению важнейших объектов противника, командования и контроля, а также радиолокационных центров», — предположил Иствуд.

Ранее обозреватель 19FortyFive Себастьян Роблин писал, что российский истребитель поколения 4++ Су-35С способен обнаружить B-21 Raider, выполненный с использованием стелс-технологии.

В октябре компания Northrop Grumman сообщила, что бомбардировщик B-21 Raider покажут 2 декабря. Презентация пройдет на предприятии компании в Палмдейле, штат Калифорния.