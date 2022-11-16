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18:20, 16 ноября 2022Наука и техника

В США признали способность российского Су-35С обнаружить американский B-21

19FortyFive: российский Су-35С способен обнаружить американский B-21

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский истребитель поколения 4++ Су-35С способен обнаружить перспективный американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider, выполненный с использованием стелс-технологии. Это в публикации американского издания 19FortyFive признал обозреватель Себастьян Роблин.

Автор напоминает, что российский истребитель оснащен, в частности, многорежимной авиационной радиолокационной станцией (РЛС) с фазированной антенной решеткой «Ирбис-Э», позволяющей обнаруживать стелс-самолеты. При этом, согласно Роблину, данная РЛС не позволяет осуществлять нацеливание поражающих средств на бомбардировщик.

«Не все самолеты-невидимки одинаково малозаметны», — уверяет обозреватель.

По его оценке, бомбардировщик B-21 Raider, по сравнению с американскими истребителями пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, будет отличаться меньшей эффективной площадью рассеяния. По предположению автора, это достигается, в частности, оптимизацией конструкции двигателя и крыльев.

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В октябре издание Defense News сообщило, что малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который разработали для Военно-воздушных сил (ВВС) США, покажут 2 декабря.

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Иван Потапов
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