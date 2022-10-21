Названа дата презентации нового бомбардировщика ВВС США

Компания Northrop Grumman покажет новый бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря

Малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который разработали для Военно-воздушных сил (ВВС) США, покажут 2 декабря. Дату презентации назвала компания Northrop Grumman в Twitter, пишет Defense News.

Презентация пройдет на предприятии компании в Палмдейле, штат Калифорния. Northrop Grumman показала ролик с накрытым чехлом бомбардировщиком B-21 Raider и датой презентации.

Отмечается, что презентация B-21 станет первой публичной демонстрацией нового бомбардировщика ВВС США за 34 года, которые прошли с момента дебюта малозаметного бомбардировщика B-2 Spirit в 1988 году.

В октябре обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд писал, что B-21 Raider будет играть важную роль в ядерной триаде США. Самолет может совершить первый полет в 2023 году.

В мае компания Northrop Grumman сообщила о завершении калибровочных испытаний B-21, которые показали положительные результаты.