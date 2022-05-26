Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США испытали «самый крутой самолет»

Компания Northrop Grumman завершила калибровочные испытания бомбардировщика B-21 Raider

Изображение: Northrop Grumman

Американская компания Northrop Grumman завершила калибровочные испытания первого малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider, считающегося «самым крутым» самолетом в мире. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Калибровка является одним из трех тестов, которые самолет пройдет на начальном этапе наземных испытаний. В процессе планер самолета подвергали нагрузкам. Отмечается, что испытания показали положительные результаты.

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа 2020
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021

Также в ходе наземных испытаний специалисты протестируют подсистемы самолета, нанесут покрытия и краску. Следующий этап включает в себя запуск двигателя, руление самолета и подготовку к первому полету.

Ранее издание The Drive сообщило, что первый полет бомбардировщика B-21 Raider перенесли на 2023 год.

В марте Военно-воздушные силы (ВВС) США заявили, что B-21 может получить ведомый беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В феврале ВВС США подтвердили, что корпорация Northrop Grumman начала строительство шестого самолета B-21 Raider.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Стало известно число российских казаков на Украине
Лавров предупредил Запад о последствиях поставок вооружений на Украину
Юрий Лоза ответил на шутку Ксении Собчак
Пострадавшая от изнасилования девушка основала бренд белья и обрела славу
Дерматолог напомнила о невидимой опасности солнечных лучей
Лавров заявил об американских биолабораториях в Армении и Центральной Азии
Американской компании запретили отказываться от угля
В США испытали «самый крутой самолет»
В Госдуме перечислили шаги для восстановления российской экономики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.