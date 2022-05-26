В США испытали «самый крутой самолет»

Компания Northrop Grumman завершила калибровочные испытания бомбардировщика B-21 Raider

Американская компания Northrop Grumman завершила калибровочные испытания первого малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider, считающегося «самым крутым» самолетом в мире. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Калибровка является одним из трех тестов, которые самолет пройдет на начальном этапе наземных испытаний. В процессе планер самолета подвергали нагрузкам. Отмечается, что испытания показали положительные результаты.

Также в ходе наземных испытаний специалисты протестируют подсистемы самолета, нанесут покрытия и краску. Следующий этап включает в себя запуск двигателя, руление самолета и подготовку к первому полету.

Ранее издание The Drive сообщило, что первый полет бомбардировщика B-21 Raider перенесли на 2023 год.

В марте Военно-воздушные силы (ВВС) США заявили, что B-21 может получить ведомый беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В феврале ВВС США подтвердили, что корпорация Northrop Grumman начала строительство шестого самолета B-21 Raider.