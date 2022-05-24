Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Первый полет американского бомбардировщика B-21 Raider перенесли

The Drive: перспективный бомбардировщик B-21 Raider совершит первый полет в 2023 году

Кадр: DoD Update / YouTube

В США перенесли первый полет перспективного стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-21 Raider. Малозаметный самолет впервые совершит полет в 2023 году, сообщает The Drive со ссылкой на отчет журнала Air Force.

В публикации предположили, что задержка связана с пробелами в цепочке поставок и нехваткой рабочей силы. Также к задержке мог привести дефект, обнаруженный в ходе испытаний.

Неназванная представительница американских Военно-воздушных сил (ВВС) отметила, что производство B-21 проходит в рамках программы, целью которой является качественная сборка первого летного образца.

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа 2020
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021

Причину, по которой полет B-21 отложили, не назвали, сославшись на вероятность использования раскрытых сведений потенциальным противником.

Отмечается, что производство B-21 остается приоритетом для Министерства обороны и ВВС США. Военные планируют получить 145 бомбардировщиков.

В марте издание Defense News сообщило, что компания Northrop Grumman начала наземные испытания бомбардировщика B-21 Raider.

В феврале ВВС США подтвердили, что компания Northrop Grumman начала строительство шестого самолета B-21.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке в США исторического соглашения на Ближнем Востоке
«Одноклассники» обновили популярный сервис
Британия опровергла информацию об отправке военных кораблей в Черное море
Российский посол обвинил власти Британии в попытке изолировать дипломатов
Венгрия отказалась обсуждать санкции против России без денег от Европы
На могилы Пиаф и Моррисона наклеили проукраинские стикеры
Бабушка оценила наряды Кардашьян в ролике внучки и обрела славу в TikTok
Первый полет американского бомбардировщика B-21 Raider перенесли
В граничащем с Украиной российском регионе продлили желтый уровень опасности
Россияне стали чаще отказываться от одобренной ипотеки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.