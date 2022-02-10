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США начали строить шестой «самый крутой» самолет в мире

Корпорация Northrop Grumman начала строительство шестого самолета B-21 Raider

Изображение: Wikipedia

Военно-воздушные силы (ВВС) США подтвердили, что американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman на калифорнийском заводе в Палмдейле начала строительство шестого стратегического бомбардировщика B-21 Raider, считающегося «самым крутым» самолетом в мире, рассказывает The Drive.

Отмечается, что программное обеспечение, предназначенное для поддержки топливной системы самолета, уже проверено в цифровой среде. Издание пишет, что программа благодаря цифровизации B-21 Raider является образцовой с точки зрения своей стоимости и соблюдения заявленного графика выполнения работ.

Строительство шестого самолета началось несколько недель назад. The Drive допускает, что в воздух первый летный образец стратегического бомбардировщика может подняться уже в текущем году.

В декабре 2021 года издание 19FortyFive заметило, что B-21 Raider может использоваться против России.

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В сентябре того же года министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что на заводе компании Northrop Grumman в Палмдейле штата Калифорния строится пять стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider.

В мае 2021 года The Drive сообщило, что Кендалл поддержал приобретение Пентагоном 145 единиц B-21 Raider.

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Иван Потапов
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