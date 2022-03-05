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США начали испытания «самого крутого» самолета в мире

Корпорация Northrop Grumman начала испытания стратегического бомбардировщика B-21 Raider

Фото: Wikipedia

Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman на калифорнийском заводе в Палмдейле начала наземные испытания первого малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider, считающегося «самым крутым» самолетом в мире, пишет Defense News.

В ходе тестов планируется проверить работоспособность основных подсистем стратегического бомбардировщика. Затем ожидается, что B-21 Raider выполнит руление, сначала на малой скорости, затем — на большой. В дальнейшем самолет должен совершить перелет на авиабазу Эдвардс к Калифорнии.

В феврале издание The Drive рассказало, что Военно-воздушные силы (ВВС) США подтвердили, что Northrop Grumman на заводе в Палмдейле начала строительство шестого стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

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В декабре 2021 года издание 19FortyFive заметило, что B-21 Raider может использоваться против России.

В мае 2021 года The Drive сообщило, что Кендалл поддержал приобретение Пентагоном 145 единиц B-21 Raider.

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Иван Потапов
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