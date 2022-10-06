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В США объяснили важность «самого крутого» бомбардировщика для ВВС США

19FortyFive: бомбардировщик B-21 Raider сыграет важную роль в ядерной триаде США

Изображение: Alan Radecki / Wikimedia

В декабре в США планируют представить общественности новый малозаметный бомбардировщик B-21 Raider, считающийся «самым крутым» самолетом в мире. Обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд объяснил важность B-21 для Военно-воздушных сил (ВВС) США.

«B-21 обладает ядерным потенциалом и, таким образом, будет играть важную роль в ядерной триаде Америки. Запуск ракет и сброс бомб — не единственные возможности, которыми может похвастаться самолет. Он также может вести радиоэлектронную борьбу и собирать разведданные, данные наблюдения и рекогносцировки», — пишет Иствуд.

Отмечается, что самолет может совершить первый полет в 2023 году. B-21 даст возможность ВВС наносить высокоточные удары, находясь в воздушном пространстве противника. «B-21 может доминировать в небе и дать России и Китаю больше поводов для беспокойства», — говорится в публикации.

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В сентябре стало известно, что ВВС США покажут B-21 Raider в конце года. Презентация пройдет на заводе компании Northrop Grumman в Калифорнии, где собирают B-21.

В августе обозреватель 19FortyFive Стив Балестиери отметил, что сто самолетов B-21 должны стать основой воздушной компоненты ядерной триады США на ближайшие 30-40 лет.

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Даниил Иринин
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