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ВВС США покажут «самый крутой» бомбардировщик в декабре

ВВС США покажут стратегический бомбардировщик B-21 Raider в декабре

Изображение: Northrop Grumman

Военно-воздушные силы (ВВС) США покажут новый малозаметный бомбардировщик B-21 Raider, считающийся «самым крутым» самолетом в мире, в декабре. Презентация пройдет на объекте компании Northrop Grumman, пишет Breaking Defense.

В ходе круглого стола на конференции ВВС США руководитель отдела закупок ведомства Эндрю Хантер сообщил, что самолет покажут на заводе компании Northrop Grumman в Калифорнии, где собирают B-21.

В компании отметили, что презентация самолета станет закрытым мероприятием. Приглашенным журналистам покажут самолет в определенных ракурсах. Это исключит утечки секретных данных о конструкции B-21.

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В августе издание 19FortyFive предположило, что B-21, который совершит первый полет в 2023 году, заставляет «нервничать» Россию и Китай. Сто самолетов должны стать основой воздушной компоненты ядерной триады США.

В мае стало известно, что компания Northrop Grumman завершила калибровочные испытания B-21. Калибровка является одним из трех тестов, которые самолет пройдет на начальном этапе наземных испытаний.

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Даниил Иринин
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