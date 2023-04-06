Вучич допустил превращение конфликта на Украине в тяжелую окопную борьбу

Президент Сербии Александр Вучич предположил, каким образом будет развиваться конфликт на Украине. Об этом он высказался в беседе с телеканалом РТС.

Вучич спрогнозировал будущее конфликта на Украине и допустил его превращение в тяжелую окопную борьбу.

«При том как обстоят дела, похоже, никто не может победить в этой войне. <...> Все сейчас превратилось в тяжелую окопную борьбу», — отметил он.

В том же интервью Вучич рассказал о росте давления на Сербию по вопросу антироссийских санкций. «Будет хуже, да, давление снаружи есть и будет еще сильнее, особенно в июне», — признался он.

В феврале лидер Сербии дал пессимистичный прогноз по ситуации на Украине. По его мнению, мир в стране не наступит скоро.