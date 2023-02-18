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16:36, 18 февраля 2023Мир

Вучич дал пессимистичный прогноз по ситуации на Украине

Президент Сербии Вучич заявил, что мир на Украине не наступит скоро

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

На сегодняшний день кажется, что мир на Украине наступит нескоро. Такой пессимистичный прогноз по ситуации в стране дал президент Сербии Александр Вучич в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

«Создается впечатление, что мир не наступит скоро, если только одна сторона быстро не победит, а не похоже, чтобы одной стороне было просто быстро победить», — заявил политик, беседуя с журналистами по итогам конференции.

По его словам, в целом на Мюнхенской конференции в этом году говорили преимущественно о политике и обеспечении безопасности в Европе и мире. При этом главной темой стала ситуация на Украине, уточнил сербский лидер.

Ранее в феврале Вучич спрогнозировал усиление интенсивности боевых действий на Украине в ближайшие полгода. Он отметил, что если еще 4-5 месяцев назад «казалось, что Украина с огромной поддержкой коллективного Запада побеждает», то в настоящее время это уже однозначно не так.

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Варвара Кошечкина
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