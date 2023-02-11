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02:23, 11 февраля 2023Мир

Сербия спрогнозировала усиление интенсивности боевых действий на Украине

Президент Сербии Вучич спрогнозировал усиление интенсивности боевых действий на Украине
СюжетСанкции против России:
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marton Monus / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva спрогнозировал усиление интенсивности боевых действий на Украине в ближайшие полгода. Об этом сообщает РИА Новости.

«И давление на нас будет вдвое или втрое сильнее, пугающе страшное давление по Косово и Метохии», — сказал политик.

Вучич заявил, что 4-5 месяцев назад «казалось, что Украина с огромной поддержкой коллективного Запада побеждает». По его словам, в настоящее время это однозначно не так.

Президент Сербии добавил, что в настоящее время с одной стороны есть общая позиция коллективного Запада, а с другой — «почти унисон, единство русского народа после заявленной отправки немецких танков».

3 февраля Вучич на выступлении перед депутатами сказал, что не знает, сколько еще власти страны смогут не вводить санкции против России. Так он ответил на призыв заместителя председателя «Партии свободы и справедливости» Мариники Тепич утвердить хотя бы один пакет ограничений против Москвы. Сербский лидер отметил, что Белград платит высокую цену за отказ от антироссийских санкций, поскольку это вопрос репутации балканской страны.

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Марина Совина
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