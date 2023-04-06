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16:42, 6 апреля 2023Ценности

Ида Галич снялась в нижнем белье и разоблачила идеальные фото блогеров

Телеведущая Ида Галич в нижнем белье расслабила живот перед зеркалом на видео

Фото: @galichida

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в нижнем белье, чтобы разоблачить идеальные фотографии женщин в соцсетях. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На первых двух снимках знаменитость демонстрирует стройное тело и, в частности плоский живот, запечатлевая себя в кружевном комплекте синего цвета. Последним в ее серии стало видео, где она поворачивается боком к зеркалу и расслабляет живот, а затем хлопает по нему ладонью и смеется. «Почему нельзя доверять инсте на 100 процентов? Потому что», — подписала она пост, который набрал 15 тысяч лайков за полчаса.

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Подписчики Галич выразили восторг в комментариях. «Спасибо за правду!», «Мне аж полегчало», «Обожаю за это Иду. Мы живые люди, у нас есть животик, и складки, и даже волосы на теле», «Пойду поем со спокойной совестью», — написали они.

В апреле Ида Галич вышла в свет в откровенном наряде. Знаменитость появилась на премии «Новое радио Awards — 2023» в кожаном корсетном мини-платье черного цвета без бретелей российского бренда Yanina couture, которое подчеркивало ее бюст.

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Карина Черных
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