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13:55, 6 апреля 2023Бывший СССР

В Грузии завили о вреде санкций США для отношений двух стран

МИД Грузии: санкции США против грузинских судей вредят дружеским отношениям двух стран
Арчил Талаквадзе

Арчил Талаквадзе. Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Безосновательные санкции США против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии будут вредить дружеским отношениям двух стран. Об этом глава МИД республики Илья Дарчиашвили сообщил в письме госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену.

По его словам, решение Госдепартамента США о санкциях в отношении грузинских судей является «непонятным и неприемлемым», поскольку оно «было опубликовано без представления каких-либо доказательств».

«Надеемся, что государственный департамент представит соответствующие доказательства или пересмотрит свое решение. В противном случае со стороны грузинского государства и народа это будет воспринято как давление на независимый суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность, что навредит многолетним дружеским отношениям Грузии и США», — заявил министр.

О введении США санкций в отношении членов Высшего совета юстиции Грузии стало известно 5 апреля. Ограничительные меры коснулись Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелии и Валериана Церцвадзе. Как сообщил Блинкен, судей обвиняют в «значительной коррупции».

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Георгий Нестеров
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