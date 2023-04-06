В Грузии завили о вреде санкций США для отношений двух стран

МИД Грузии: санкции США против грузинских судей вредят дружеским отношениям двух стран

Безосновательные санкции США против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии будут вредить дружеским отношениям двух стран. Об этом глава МИД республики Илья Дарчиашвили сообщил в письме госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену.

По его словам, решение Госдепартамента США о санкциях в отношении грузинских судей является «непонятным и неприемлемым», поскольку оно «было опубликовано без представления каких-либо доказательств».

«Надеемся, что государственный департамент представит соответствующие доказательства или пересмотрит свое решение. В противном случае со стороны грузинского государства и народа это будет воспринято как давление на независимый суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность, что навредит многолетним дружеским отношениям Грузии и США», — заявил министр.

О введении США санкций в отношении членов Высшего совета юстиции Грузии стало известно 5 апреля. Ограничительные меры коснулись Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелии и Валериана Церцвадзе. Как сообщил Блинкен, судей обвиняют в «значительной коррупции».