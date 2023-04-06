Генсек ООН призвал Израиль и Ливан не допустить дальнейшей эскалации ситуации

Генсек ООН Антониу Гутерриш предостерег власти Израиля и Ливана от дальнейшей эскалации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетные обстрелы Израиля с территории Ливана и призвал стороны к недопущению дальнейшей эскалации. Об этом в ходе пресс-конференции заявил его представитель Стефан Дюжаррик, чьи слова цитирует ТАСС.

«Мы осуждаем запуск большого числа ракет с ливанской территории по северным районам Израиля», — отметил дипломат, добавив, что генсек ООН призывает стороны проявить сдержанность.

Дюжаррик также указал, что Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) находятся в контакте с властями по обе стороны. Обратившись к властям Израиля и Ливана, он попросил их взаимодействовать с миротворцами и избегать односторонних действий, которые могут привести к эскалации.

Ранее с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено 34 ракеты, 25 из них удалось перехватить благодаря системам противовоздушной обороны. «25 ракет были перехвачены системой ПВО. Пять ракет упали на территории Израиля», — рассказали в пресс-службе армии Израиля. Позже спецслужбы Ливана обнаружили на юге страны установки, нанесшие ракетный удар по Израилю.

Отмечалось, что поддерживаемая властями Ирана «Хезболла» призвала палестинцев предпринять все возможные меры в ответ на избиение израильской полицией мусульман на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима 5 апреля.