Sony изобрела меняющий температуру геймпад для PlayStation

Trusted Reviews: Sony запатентовала контроллер для PlayStation, меняющий температуру

В сети обнаружили патент Sony на контроллер для PlayStation с функцией изменения температуры. Об этом сообщает издание Trusted Reviews.

Патент обнаружили в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно описанию, геймпад сможет менять температуру в зависимости от ситуации в запущенной на PlayStation игре. По словам журналистов, изобретение позволит повысить уровень реализма игр на консолях Sony.

Авторы рассказали, что если действие игры будет происходить в пустыне, то контроллер будет нагреваться. Если игрок окажется в зимней локации, то специальная система охладит геймпад. Чтобы осуществить данную возможность, инженеры Sony заменили пластик в контроллере на гелеобразный материал, который может быстро менять температуру.

Журналисты отметили, что подобная функция девайса наверняка будет негативно влиять на автономность устройства. Также повышенный нагрев может способствовать тому, что у пользователя будут потеть руки. Авторы подчеркнули, что неизвестно, будет ли Sony запускать подобный гаджет в производство.

Ранее инсайдер рассказал, что Sony планирует выпустить компактную приставку PlayStation с поддержкой облачного стриминга. Доступ к играм будет осуществляться через платформу PS Now.