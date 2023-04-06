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09:00, 6 апреля 2023Наука и техника

Раскрыта новая консоль PlayStation

Инсайдер: Sony выпустит компактную приставку PlayStation с поддержкой облачного стриминга

Фото: ronstik / Shutterstock / Fotodom

Компания Sony может выпустить новую консоль. Об этом сообщает издание Tech4Gamers.

Журналисты медиа сослались на авторитетного инсайдера Джеффа Грабба, известного несколькими точными прогнозами относительно PlayStation. По словам специалиста, он видел, что в сети ходят слухи о том, что компания якобы выпустит новое поколение консоли PS Vita. Автор отметил, что это не так.

Грабб заявил, что корпорация работает над обычной портативной консолью, которая будет поддерживать стриминг размещенных в «облаке» игр. Из раскрытых данных следует, что новое поколение PS Vita не ожидается. PlayStation Vita — портативная консоль от Sony, которая вышла в начале 2011 года.

По словам журналистов Tech4Gamers, у Sony есть опыт в работе со стриминговым сервисом — компания запустила платформу PS Now еще в 2014 году. Облачный стриминг поддерживают консоли PlayStation 4 и PlayStation 5.

Ранее авторитетный инсайдер Том Хендерсон заявил, что Sony выпустит консоль PlayStation 5 Pro в конце 2024 года. До конца 2023 года в продажу выйдет улучшенная PS5, которая получит съемный дисковод.

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Андрей Ставицкий
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