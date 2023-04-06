Рогов: координацию ВСУ в Запорожской области осуществляют иностранные военные

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что координацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском фронте осуществляют иностранные военные.

По его словам, иностранцы напрямую «курируют действия различных подразделений украинских войск и скорость выполнения команд». Бойцы ВСУ, в свою очередь, должны беспрекословно подчиняться приказам иностранного руководства, указал Рогов.

Ранее Рогов рассказал, что на запорожском участке фронта появились наемники из Германии, которые сражаются на стороне ВСУ.«Сейчас на запорожском направлении появились немцы — молодые, буквально 20 с небольшим лет», — заявил он. Он также уточнил, что на этом направлении при радиоперехватах часто можно услышать польскую речь.

До этого Рогов предупредил, что украинские военные могут начать масштабное контрнаступление на запорожском направлении в любое время.