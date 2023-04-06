Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:57, 6 апреля 2023Бывший СССР

Рогов заявил о координирующих ВСУ иностранных военных

Рогов: координацию ВСУ в Запорожской области осуществляют иностранные военные

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что координацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском фронте осуществляют иностранные военные.

По его словам, иностранцы напрямую «курируют действия различных подразделений украинских войск и скорость выполнения команд». Бойцы ВСУ, в свою очередь, должны беспрекословно подчиняться приказам иностранного руководства, указал Рогов.

Ранее Рогов рассказал, что на запорожском участке фронта появились наемники из Германии, которые сражаются на стороне ВСУ.«Сейчас на запорожском направлении появились немцы — молодые, буквально 20 с небольшим лет», — заявил он. Он также уточнил, что на этом направлении при радиоперехватах часто можно услышать польскую речь.

До этого Рогов предупредил, что украинские военные могут начать масштабное контрнаступление на запорожском направлении в любое время.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинские военные начали массово отступать из Артемовска
Объяснено нежелание Запада раскрывать правду о диверсии на «Северных потоках»
В Совфеде назвали неожиданное последствие визита Зеленского в Польшу
Рогов заявил о координирующих ВСУ иностранных военных
Тренер дала советы по похудению с помощью одной ходьбы
Анастасия Волочкова раскрыла источники финансирования своих выступлений
Авианосец ВМС Китая вышел в океан и приблизился к Тайваню
В Госдуме предложили ввести исправительные работы за дискредитацию армии
Блогерша сняла номер на Бали за 480 рублей и отказалась впредь отдыхать в Сочи
Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из минометов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.