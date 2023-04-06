Раскрыт средний размер ипотечной ставки в России

ВТБ: средний размер ставки по ипотеке в России составил 8,3 процента

По итогам первого квартала 2023 года средний размер ипотечной ставки в России установился на уровне в 8,3 процента. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли аналитики банка ВТБ.

По прогнозам специалистов, за первый квартал размер средней ставки вырос на 1,65 процентного пункта. Показатель начал последовательно увеличиваться с лета 2022 года, достигнув к ноябрю 7,38 процента — за счет «перетекания» заемщиков из первичного сегмента во вторичный. В последние два месяца предыдущего года, по словам экспертов, на фоне новостей о возможном завершении государственной программы льготной ипотеки произошел откат к уровню июля (6,65 процента), а после этого параметр вновь пошел вверх.

В январе 2023-го средний рост ставки по жилищным кредитам составил 1,2 процентного пункта, а в феврале — 0,19 процентного пункта. При этом средний размер ставки для первичного рынка недвижимости по итогам третьего месяца нынешнего года аналитики оценили в 5,5-5,7 процента, а для вторичного — в 10,3 процента. Специалисты объяснили повышение средней ставки по ипотеке в начале текущего года завершением субсидированных программ от застройщиков с околонулевыми ставками, а также изменением условий по льготной программе с семи до восьми процентов.

Аналитики предсказали, что в апреле рост средней ставки будет замедляться на фоне смещения спроса на «семейную» ипотеку и адаптации рынка к новым условиям ипотеки от застройщика, а в дальнейшем, при благоприятной макроэкономической обстановке, и вовсе может остановиться.

В апреле эксперты ВТБ пришли к выводу, что по итогам марта 2023 года выдача ипотеки в России выросла на четверть относительно февраля. По их данным, в первый месяц весны продажи жилищных кредитов в стране превысили показатель в 530 миллиардов рублей.