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15:38, 6 апреля 2023Бывший СССР

Азербайджан объявил четырех дипломатов Ирана персонами нон грата

Баку объявил четырех дипломатов Ирана персонами нон грата, потребовав покинуть Азербайджан

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД Азербайджана, где ему было заявлено об объявлении персонами нон-грата четырех иранских дипломатов, которые также должны покинуть республику. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

«До сведения посла Ирана было доведено, что четыре сотрудника посольства Ирана были объявлены правительством Азербайджана персонами нон грата. (...) От этих лиц потребовали покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов», — сказано в заявлении властей.

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Кристина Есикова
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